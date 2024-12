Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen versöhnlichen Jahresabschluss verpasst. Beim Silvester-Heimspiel in der Arena am Ostbahnhof unterlag das Team am Dienstag den Rostock Seawolves mit 85:96.

Nach der achten Niederlage im zwölften Spiel steckt der Vizemeister tief im Tabellenkeller fest. Bester Berliner Werfer war vor 8.522 Zuschauern Martin Hermannsson mit 25 Punkten, Matteo Spagnolo erzielte 14 Punkte.