Der Berliner Bundestagsabgeordnete der Grünen, Stefan Gelbhaar, hat seine Kandidatur für die Landesliste der Partei zurückgezogen. Gegen ihn soll es Vorwürfe der sexuellen Belästigung geben, wie der rbb aus Parteikreisen erfahren hat.

Gelbhaar selbst gab seinen Rückzug am Samstag in einem kurzen Schreiben bekannt. Er wolle die Vorwürfe, die er nicht näher benannte, parteiintern klären und sich dazu an die Ombudsstelle der Bundesgeschäftsstelle der Grünen wenden. An einer Klärung wolle er selbst aktiv mitwirken.