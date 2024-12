Aus dem Berliner Ausgleichsfonds Schießanlagen wurden bislang bereits 11,5 Millionen Euro an Polizeibeamte ausgezahlt. Das geht aus einem Bericht der Innenverwaltung an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hervor. In diesem Jahr allein wurden bislang knapp 4,9 Millionen Euro ausgezahlt, so der Bericht.