Die Berliner Polizei will am Samstag die genauen Bereiche der Böllerverbotszonen für die Silvesternacht bekanntgeben.

Nach rbb-Informationen bleibt privates Feuerwerk auch in diesem Jahr rund um den Alexanderplatz in Mitte untersagt. Gleiches gilt für die Sonnenallee in Neukölln und die Pallasstraße im Schöneberger Steinmetz-Kiez. Auch am Brandenburger Tor bleibt Pyrotechnik laut Polizei tabu. Das zu kontrollieren, sei jedoch Aufgabe der privaten Security-Firmen, heißt es.