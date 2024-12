klausbrause Berlin Montag, 09.12.2024 | 15:27 Uhr

Genau. Und die Tickets sollten persönlich in Lichterfelde, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 2 und drei Uhr morgens beantragt werden müssen. Und immer nur für eine Fahrt in der Woche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wo kommen wir denn sonst hin?



Das kommt sonst noch so weit, das das Anwohnerparken in Frohnau künftig 12 Euro pro jahr kosten soll!!!!!!!!