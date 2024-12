Bild: picture alliance/dpa/Dieter Hespe

Auch Ronald W. Reagan besuchte die geteilte Stadt, "Mr. Gorbachev, tear down this wall!", sollte er bei diesem Aufenthalt sagen. Er kam am 9. Juni 1982 in Begleitung seiner Frau Nancy zu seinem ersten offiziellen Besuch in die Bundesrepublik. Hier zeigte er sich am Checkpoint Charlie in Begleitung von Richard von Weizsäcker (links), zu diesem Zeitpunkt Regierender Bürgermeister von Berlin, und dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (rechts im Bild).