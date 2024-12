Die SPD-Politikerin Hanka Mittelstädt ist an diesem Mittwoch nicht zur Agrarministerin ernannt worden. In einer Mitteilung teilte ein Sprecher dazu mit, die Ernennungsurkunde zur Ministerin werde sie erst "nach Beendigung der notariell-formalen Niederlegung ihrer gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen in ihren Unternehmen" annehmen.