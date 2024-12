Der Krankenstand in der Pflegebranche in Brandenburg ist in den vergangenen zehn Jahren drastisch angestiegen. Das berichtet die AOK Nordost in einer am Mittwoch veröffentlichten Datenanalyse. So fehlten AOK-versicherte Brandenburger Pflegekräfte im vergangenen Jahr 10 Prozent aller Kalendertage. 2013 seien es hingegen nur 6,9 Prozent gewesen. Über die letzten zehn Jahre sei das ein Anstieg von 44 Prozent.