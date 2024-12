Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will Hanka Mittelstädt (SPD) am Freitag zur Ministerin für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz in Brandenburg ernennen. Das teilte die Staatskanzlei am Donnerstagabend mit.

Die Ernennung sei für 11:30 Uhr geplant. Im Anschluss solle Mittelstädt im Landtag durch Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) vereidigt werden.