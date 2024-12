Der Landesvorsitzende der Linken in Brandenburg, Sebastian Walter, hat mit Blick auf die Bundestagswahl für eine neue Aufbruchstimmung in seiner Partei geworben. Die Niederlage der Linkspartei bei der Landtagswahl sei der Anfang dieses Aufbruchs, sagte Walter am Samstag beim Landesparteitag in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald). Die Linke werde bei der Bundestagswahl im Februar mehr als fünf Prozent der Stimmen holen, so Walter.