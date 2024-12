AfD-Abgeordnete Kotré bestätigt Teilnahme an Neonazi-Treffen in der Schweiz

Die brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Lena Kotré hat ihre Teilnahme an einem Treffen der "Jungen Tat" in der Schweiz bestätigt. Dabei handelt es sich um eine rechtsextremistische Organisation. Wie Kotré dem rbb am Sonntag auf Nachfrage mitteilte, wurde bei dem Treffen am 14. Dezember auch über Migration und Remigration gesprochen.