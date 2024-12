Steffen Berlin Donnerstag, 05.12.2024 | 11:15 Uhr

Nicht sinnvoll, würde ich nicht unterschreiben. Es kommt darauf an, wo und in welchem Umfang. Wenn man Ökostrom ständig und billig zur Verfügung hat, diesen aber nicht direkt los werden kann, ist die Produktion von Wasserstoff und Folgeprodukten, die leichter zu transportieren und zu lagern sind, durchaus eine sinnvolle Option. Das funktioniert aber eben nicht überall, gleich recht nicht in Deutschland, und nur bis zu einer bestimmten Menge.