toberg Dienstag, 17.12.2024 | 08:55 Uhr

" In den Grundschulen sollen Lesen, Schreiben und Rechnen ein Schwerpunkt sein..."

Cool! So wie früher, also gaaaanz früher wie bei unsereins seinerzeit? Dann haben wir in 9 Jahren Schülerpraktikanten hier, die ganze Sätze schreiben können so richtig mit Subjekt, Prädikat, Objekt, Grammatik und Rechtschreibung? Das wär echt ne Leistung. Bis dahin dauerts aber noch 9 Schuljahre und mehrere Regierungen. Und jede will alles anders machen ;-(