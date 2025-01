Bild: dpa/Peter Zimmermann

Zum Sturm auf die Zentrale der Staatssicherheit der DDR in der Normannenstraße in Ost-Berlin kam es am 15. Januar 1990. Das Neue Forum hatte zu einer "Aktionskundgebung" an der Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg aufgerufen. Gegen 16 Uhr versammelten sich Zehntausende Demonstranten. "Keine Schnitzel für die Spitzel. Dem Spion kein Telefon. Keine Renten für Agenten", hieß es auf einem Transparent. Die Demonstrierenden wollten die Vernichtung von Stasi-Unterlagen durch das sich auflösende Ministerium für Staatssicherheit (MfS) verhindern.