Der bundesweit erste Beirat für Angelegenheiten von Sinti und Roma hat sich in Berlin konstituiert. Er soll sowohl deutsche als auch ausländische oder nach Deutschland eingewanderte Sinti und Roma in den Blick nehmen, kündigte Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) am Donnerstag in Berlin an. Dazu soll der Beirat den Angaben zufolge Stellung zu politischen Initiativen beziehen, die die Rechte der Minderheit betreffen.