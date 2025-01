Bei der Sanierung des ehemaligen Flughafens Tempelhof hält der Senat auch den Einstieg privater Investoren für denkbar. So könnten einzelne Gebäudeteile über langlaufende Miet- oder Erbbaurechtsverträge oder in öffentlich privater Partnerschaft an Unternehmen vergeben werden, die dann die Sanierung übernehmen würden, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung dem Abgeordnetenhaus in einem aktuellen Bericht mitteilte.