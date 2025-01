Die neue Brandenburger Regierungskoalition will die Einsetzung einer Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie beschließen. Wie SPD und BSW am Dienstag ankündigten, soll der Antrag in der nächsten Sitzung des Landtags in der kommenden Woche beraten werden.

Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD und BSW bereits darauf geeinigt, eine solche Kommission zur Corona-Pandemie einzurichten.

Experten und Menschen, die von einer Corona-Erkrankung betroffen waren, sollen unter anderem über die Verhältnismäßigkeit der Kontaktbeschränkungen oder die Wirksamkeit des Landespandemieplanes berichten. Die Kommission soll dann Empfehlungen für den zukünftigen medizinischen und gesellschaftlichen Umgang mit Pandemien erarbeiten.