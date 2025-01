In Lübben (Dahme-Spreewald) ist am Donnerstag das neue kommunale Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) an den Start gegangen. Die Stadt hat über vier Millionen Euro in den Gebäudekauf, den Umbau und die Anschubfinanzierung gesteckt.

In dem MVZ werden zunächst drei Allgemeinmediziner und eine Gynäkologin arbeiten. Sie sind jedoch nicht alle neu nach Lübben gekommen - eine Ärztin wurde vom Krankenhaus abgeworben, eine andere praktizierte bereits in der Stadt.