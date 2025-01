Strausberg - AfD-Politiker tritt nach Zwischenfall auf Gedenktag aus Partei aus

Mi 29.01.25 | 14:10 Uhr

Bild: dpa/J.Kalaene

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung bei einer Gedenkfeier für die Opfer des Holocaust in Strausberg. Der Vorfall hat für einen Lokalpolitiker der AfD Folgen.



Wegen eines Vorfalls bei einem Gedenken an die Holocaust-Opfer in Strausberg (Märkisch-Oderland) hat der in der Kritik stehende Politiker nach Angaben des AfD-Kreisvorstands seinen Austritt aus der Partei mitgeteilt. Er habe dem betroffenen Stadtverordneten nahegelegt, aus der AfD auszutreten, sagte der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Märkisch-Oderland, Falk Janke, der Deutschen Presse-Agentur. Dieser habe ihm am Mittwochmorgen schriftlich seinen Parteiaustritt erklärt.

Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet

Nach der Kranzniederlegung am Montag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus sollen drei Männer in Strausberg mit unterschiedlichen politischen Ansichten in Streit geraten sein, wie die Polizei mitteilte. Im Verlauf der Debatte soll ein 35-Jähriger - ein AfD-Stadtverordneter - einen der Männer gestoßen und dann ein Taschenmesser gezückt haben. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Bedrohung.

Störungen bei Gedenkveranstaltung kritisiert

Zu dem Vorfall hatte die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitgeteilt, Polizisten konnten den Verdächtigen stellen. Ein Messer hatte der 35-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht dabei, wie es hieß. Worum es konkret bei dem Streit ging, konnte die Polizei nicht sagen. Die Beteiligten müssten befragt werden, sagte ein Sprecher. Der Stadtverordnete selbst wollte sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn bislang nicht äußern. Auf Anfrage teilte er mit: "Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine Stellungnahmen getätigt." Das Gedenken war wie in den Vorjahren von der Stadt Strausberg und vom Kreisverband Märkisch-Oderland der "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschist:innen" organisiert worden. Es erfolgte an einem Gedenkstein hinter einem Seniorenzentrum. Daran nahmen nach Angaben der Vereinigung auch mehrere AfD-Stadtverordnete teil.

AfD-Kreisvorsitzender: Schaden für Partei verursacht