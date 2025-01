Anja in Steglitz Montag, 20.01.2025 | 08:16 Uhr

Den freigelassenen Geiseln wünsche ich nach dieser langen Zeit in der Gewalt des Terrors alles Gute um wieder in die Normalität zu finden.

Was ich den Terroristen und deren Unterstützern im Gaza und weltweit (auch hier in Deutschland!) wünsche schreibe ich nicht.

Einen guten Start in eine hoffentlich friedliche Woche.