Do 02.01.25 | 16:59 Uhr

"Gleichzeitig hat der vorliegende Fall beispielsweise die Notwendigkeit einer externen Stelle, bei der sich Betroffene melden können, deutlich gemacht", so die Landesvorsitzenden vor dem Hintergrund der Diskussion um den Berliner Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar.

Betroffenen von sexuellen Übergriffen oder parteiinterner Diskriminierung wollen die Berliner Grünen künftig ermöglichen, sich an eine externe Meldestelle zu wenden. Die Partei evaluiere ihre Beschwerdestrukturen immer wieder und entwickele sie weiter, teilten die Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Auf seiner Website hat der Grünen-Politiker an Silvester Vorwürfe sexueller Belästigung als "frei erfunden" zurückgewiesen. rbb|24 hatten mehrere Frauen zum Teil anonym, zum Teil eidesstattlich versichert, von Gelbhaar belästigt worden zu sein. Über die Vorwürfe hatten auch andere Medien berichtet.

"Die Vorwürfe sind gelogen", erklärte der Grünen-Politiker, der seit 2017 Mitglied des Bundestags ist. Bei dem Vorgang müsse es sich "um eine in Teilen geplante Aktion" handeln. "Das Ziel ist mich massiv zu diskreditieren, überdies Teile der Partei in Aufruhr zu versetzen, und der Partei zu schaden", so Gelbhaar auf seiner Website.