Wir konfrontieren Stefan Gelbhaar mit diesem und weiteren konkreten Fällen. Über seinen Anwalt bestreitet er alle Fälle vehement. "Die Vorwürfe sind gelogen", teilt er mit. Er vermutet eine Intrige gegen ihn, eine geplante Aktion. "Das Ziel ist mich massiv zu diskreditieren, überdies Teile der Partei in Aufruhr zu versetzen, und der Partei zu schaden." Die Vorwürfe die rbb|24 vorliegen sind teilweise anonym, teilweise mit eidesstattlicher Versicherung. Die Frauen die eidesstattliche Versicherungen abgegeben haben, sind damit bereit, im Falle eines Prozesses genau das, was sie uns geschildert haben, auch vor Gericht zu bezeugen.

Seit der rbb exklusiv über einige Fälle von Belästigung berichtet hat , liegen die Nerven in der Partei blank. Eine Frau versicherte rbb|24 an Eides statt, dass Gelbhaar sie geküsst hat, obwohl sie das nicht wollte. Später zur Rede gestellt soll er nach Angaben dieser Frau gesagt haben, ihr werde ohnehin niemand glauben, wenn sie das erzählt.

Die Landesvorsitzenden der Berliner Grünen reagieren nur schriftlich auf die rbb-Recherche. Sie sprechen von erheblichen Anschuldigungen, die sie ernst nehmen. Sie verweisen auf das Ombudsverfahren, das seit mehreren Wochen zu den Vorwürfen in der Bundesgeschäftsstelle der Partei läuft und dass für dieses Verfahren Vertraulichkeit wichtig ist. Sanfte Kritik wird in dem Satz laut: "Eine öffentliche Diskussion des Vorgangs sowie Mutmaßungen über die Urheberschaft und Intrigen erscheinen uns nicht geboten." Stahr und Ghirmai verweisen ansonsten darauf, dass der Kreisverband Pankow über die Direktkandidatur noch einmal neu abstimmen wird. Das soll am 8. Januar passieren.

Andere Parteimitglieder äußerten sich bislang nicht öffentlich. In der Partei und besonders im Kreisverband Pankow wird aber immer heißer diskutiert. Nach rbb|24-Informationen werde in den Chatgruppen der Pankower Grünen deutlich, dass Gelbhaar von einem Teil weiter unterstützt werde. Er sei ein guter Politiker und Opfer einer Intrige. Andere erklären, dass es auf gar keinen Fall ginge, mit Gelbhaar als Direktkandidat in Pankow ins Rennen zu gehen.

Eine Entscheidung in der Sache gibt es noch nicht, einen Gegenkandidaten gegen Gelbhaar ebenso wenig. Niemand wolle die Rolle des Gegenkandidaten in der aufgeheizten Situation bisher übernehmen, heißt es. Einige hoffen darauf, dass Gelbhaar selbst zurückzieht, andere wollen, das er bleibt. Am 8. Januar soll die Entscheidung fallen. Denn dann stimmen die Pankower Grünen erneut über die Direktkandidatur für die Bundestagswahl im Februar in Pankow ab. Für den Fall, dass Gelbhaar Direktkandidat bleibt, haben mehrere Leute aus den Pankower Stadtteilgruppen nach rbb-Informationen angekündigt, die Wahlplakate mit Gelbhaars Bild nicht kleben zu wollen.