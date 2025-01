Traurig Mittwoch, 22.01.2025 | 08:25 Uhr

Die Menschen fressen sich gegenseitig selber auf.



Hier auf dem Land, wo man die Menschen kennt, ist es besonders absurd. Ich habe einen Nachbar, der jeden Tag rechte Hass-Postings macht.

Ich frage mich, was er denkt, was er damit bewirkt?



Seine Kinder werden dadurch bestimmt nicht in Zukunft in einer besseren Welt leben.