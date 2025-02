Was die Prävention von Taten wie in Aschaffenburg so schwer macht

Der Täter war offenbar polizeibekannt, gegen ihn wurde in 18 Fällen ermittelt - auch wegen Körperverletzung. Zudem soll er in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Einige machen daraus ein erhöhtes Gefährdungspotenzial. Noch dazu war der Asylantrag des Mannes aus Afghanistan offenbar bereits abgelehnt worden und der Mann damit ausreisepflichtig.

Die Frage wird nicht zum ersten Mal nach einer fatalen Gewalttat gestellt: Wieso konnten die Sicherheitsbehörden das, was in Aschaffenburg geschehen ist, nicht verhindern?

Neben dem Bundestag, der von Debatten um Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik bestimmt wird , beschäftigen sich auch mehrere Bundesländer mit dem Thema. Im Berliner Abgeordnetenhaus kam Anfang der Woche die Frage auf, wie viele Personen in Berlin genau in das Profil des Täters von Aschaffenburg fallen: Also bereits als Straftäter aufgefallen sind, eine bekannte psychische Erkrankung haben und abgelehnte Asylbewerber sind. Am Montag beantwortete Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) in einer Sitzung des Innenausschusses diese Frage. Allerdings mit der Antwort: Das wisse man nicht.

Daraus soll dann, beispielsweise mittels einer Ampel, ein Alarmautomatismus werden, der auf rot springt, wenn bei polizeibekannten Straftätern ein Psychiater eine möglicherweise relevante Diagnose einträgt, die in der polizeilichen Bewertung das Risiko für eine Straftat nach oben erhöhe. An ein solches System sollten dann auch andere Stellen, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten (BAMF) angeschlossen sein. Das könnte beispielsweise übermitteln beziehungsweise abfragen, ob eine ausreisepflichtige Person Kriterien erfüllt, die ein höheres Potenzial für eine Straftat nahelegen.

Bislang gibt es für die Polizei nur die Möglichkeit, sogenannte personengebundene Hinweise (PHW) in der Polizeidatenbank zu hinterlegen. Sie haben einen taktischen Zweck. Einsatzkräfte, die an einen Ort gerufen werden, können daran beispielsweise erkennen, ob die verdächtige Person beispielsweise bereits als bewaffneter Gewalttäter aufgefallen ist. Auch Hinweise auf vermeintliche psychische Erkrankungen gibt es hier bereits. So hat die Berliner Polizei die "PHW"-Vermerke "psychische und Verhaltensstörung" und "Suizidgefahr". Bei letzterem sind Psychiater bereits jetzt angehalten, die Sicherheitsbehörden zu alarmieren, zum Schutz ihrer Patienten.

Das Portal "netzpolitik" (externer Link) erfragte im Januar bei den Bundesländern, wie viele Datensätze mit dem PHW "psychische und Verhaltensstörung" derzeit genutzt werden. Das Land Berlin gab demnach an, derzeit 814 (Stand Januar 2025) solcher Vermerke in seiner Datenbank zu haben. Aus einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage im Abgeordnetenhaus Von Oktober 2023 geht hervor, dass in den letzten Jahren jeweils rund 300-370 solcher PHW-Vermerke neu angelegt wurden. Bereits jetzt gibt es also entsprechende ermittlungstaktische Hinweise bei der Polizei, ähnlich der gewünschten Datenbank.

Ein Großteil dieser – auch das ging aus der Anfrage hervor – sei zudem für Polizeidienststellen in anderen Bundesländer und die Bundespolizei abrufbar, im Polizeisystem POLIKS. Auch das, die mangelhafte Vernetzung zwischen den Sicherheitsbehörden der Länder wird immer wieder kritisiert. Denn, so Jendro, auch wenn in der Theorie die Daten ausgetauscht werden können, in der Praxis hätten weder alle Polizisten immer den Zugriff auf diese Daten, noch würden die jeweiligen Polizeibehörden der Länder einheitlich mit den Hinweisen vorgehen. Berlin beispielsweise hat auch noch einen Vermerk mit Namen "ausländischer Intensivstraftäter", den gibt es in anderen Bundesländern nicht und dann kann diese Erkenntnis auch nicht ausgetauscht werden.