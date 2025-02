Do 20.02.25 | 20:43 Uhr

Bildungssenatorin Günther-Wünsch muss Geld sparen, dafür will sie auch bei Projekten zur Demokratieförderung den Rotstift ansetzen. Abgesprochen seien die Entscheidungen mit dem Koalitionspartner nicht, kritisiert die SPD.

Berlins Bildungsverwaltung muss in diesem Jahr noch 39 Millionen Euro einsparen. Nun streicht sie unter anderem Förderungen für Projekte im Bereich der Antisemitismusbekämpfung und Demokratieförderung. Auch die Urania Berlin ist betroffen.

Im Zuge der Sparmaßnahmen des Berliner Senats hat die Bildungsverwaltung weitere Kürzungen bekanntgegeben. Diesmal trifft es rund 100 Projektinitiativen und Teilprojekte. Einige davon erhalten ab dem 1. April gar keine Zuschüsse mehr.

Darunter ist beispielsweise die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (Kiga). Sie berät Lehrkräfte an Berliner Schulen, wie sie mit antisemitischen Äußerungen umgehen können. Die Anfragen seien aktuell so hoch wie nie, sagt die Initiative. Nun streicht die Bildungsverwaltung zum 1. April alle Mittel. Das Projekt könne nicht fortgesetzt werden, so der Vorstandsvorsitzende Dervis Hizarci.