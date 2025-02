Manja Freitag, 21.02.2025 | 16:03 Uhr

Ich weiß ja nicht, was Sie unter "reich gemacht" verstehen.

Und: Dinge bzw. Angebote, die Schulen zusätzlich brauchen, können in der Regel nur über Mitarbeitende freier Träger erbracht werden. Ansonsten müsste nämlich zusätzliches Personal in der Schule eingestellt werden, was nicht so ohne weiteres möglich ist. Schon gar nicht über Gelder des Bonusprogrammes.



Der eigentliche Skandal ist, dass Schulen per se unterfinanziert und unterausgestattet sind. Mit dem Bonusgeld kann man allenfalls Löcher stopfen. Schulen in sozial starken Gegenden haben andere Geldquellen und gut situierte Eltern, die "angezapft" werden können. Wieder ein bisschen weniger Bildungsgerechtigkeit....