Mindestens 160.000 Menschen demonstrieren in Berlin für Erhalt der "Brandmauer"

Proteste in Berlin und Brandenburg

In mehreren deutschen Städten ist es am Wochenende zu Demos gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD gekommen. Bei einer Großdemo in Berlin protestierten laut Polizei rund 160.000 Teilnehmer – die Veranstalter zählten deutlich mehr.