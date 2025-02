hmmm Samstag, 15.02.2025 | 12:32 Uhr

Ich frage mich, warum ausgerechnet die Queere die Absicht hat ihr Privatleben so in Szene zu setzen. Jeder kann hier rumlaufen wir er möchte. Bärtiger Mann im Frauenkleid. Vollbusige Frau in Anzug und Kravatte.

Ich frage mich nur, wie weit man selber zu sich ehrlich ist, wenn man leugnet als was man geboren wurde. Ich bin männlich oder weiblich. Das ist ein biologischer Fakt, der nicht aberkennbar ist. Alles andere... Feel free, das geht in Deutschland. Und Ehe... Ist etwas, das man in Gänze in frage stellen sollte. Ein Verhaftungsvetrag. Nicht mehr und nicht weniger. Alles andere ist künstliche Show. Sorry, für meine fehlende Romantik.