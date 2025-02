Der Verband der Hausärzte in Berlin und Brandenburg begrüßt die jüngsten Änderungen bei der Bezahlung von Praxisärzten.

Die Verbandsvorsitzende Doris Höpner äußerte sich am Samstag im rbb24 Inforadio zu dem neuen Gesetz. Die neue Rechtslage, wonach die bisherige Obergrenze bei der Vergütung der Arztpraxen wegfällt, mache die Eröffnung einer Praxis für junge Mediziner attraktiver, so Höpner. Der Effekt werde zwar nicht sofort eintreten, dennoch sei es ein Schritt in die richtige Richtung.

"Da spielen zwar noch ganz andere demografische Daten eine Rolle", sagte sie. Etwa die Frage, wo Ärztinnen und Ärzte leben möchten. "Aber wenn wir da weitermachen, wo wir angefangen haben, dann schaffen wir es, dass es eine gute Mischstruktur gibt."

Das Ziel müsse sein, dass es in ein paar Jahren nicht mehr nur Medizinische Versorgungszentren gibt, die durch Investoren gesteuert würden. Höpner betonte, dieser Schritt sei wichtig, um mehr Landärzte gewinnen zu können.