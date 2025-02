Bis zu 1.000 Personen haben am Freitagabend vor der griechischen Botschaft in Berlin-Tiergarten an ein schweres Zugunglück vor zwei Jahren erinnert.

Laut Polizei verlief die Demonstration friedlich. Gegen 20 Uhr habe sich die Versammlung aufgelöst.

Anders in Griechenland, wo es am Freitag zu schweren Randalen und Straßenschlachten kam. Zu Hunderttausenden gingen die Menschen dort auf die Straße, um an das Zugunglück in Tempi mit 57 Toten zu erinnern. Sie forderten von der Regierung Aufklärung und die Bestrafung der Verantwortlichen. Allein in Athen protestierten rund 170.000 Menschen.