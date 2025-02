In Berlin waren im vergangenen Jahr 16.763 Menschen als ausreisepflichtig erfasst. Davon sind allerdings 14.505 Menschen im Besitz einer Duldung. Bei diesen Menschen ist die Abschiebung ausgesetzt. Gründe für eine Aussetzung können zum Beispiel eine laufende Ausbildung oder eine Krankheit sein. Das heißt, für ein mögliches Abschiebegewahrsam kämen 2.258 Menschen in Berlin in Frage.

Aus der Berliner CDU kommt ein Vorstoß zur Errichtung von Abschiebezentren. "Wir schieben eine große Zahl von über 16.000 Ausreisepflichtigen vor uns her und wir schaffen es mit den bisherigen Mitteln nicht, diese Zahl substanziell zu reduzieren", sagte der innenpolitische Sprecher der Berliner CDU, Burkard Dregger, am Dienstag dem rbb. "Wenn wir das aber wollen, dann brauchen wir weitere Mittel und das Abschiebegewahrsam ist ein Mittel dazu."

Im vergangenen Jahr wurden 1.290 ausreisepflichtige Menschen aus Berlin abgeschoben. Das geht aus den Antworten der Innenverwaltung auf eine schriftliche Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Die Zahl liegt leicht unter dem Niveau des Jahres davor, als 1.370 Menschen abgeschoben wurden.

In einer ehemaligen Jugendarrestanstalt in Berlin-Lichtenrade gab es bis vor kurzem zehn Plätze für Menschen, die in Gewahrsam genommen wurden, um abgeschoben zu werden. Seit Rot-Grün-Rot kamen allerdings lediglich sogenannte Gefährder in Abschiebehaft, sowie ehemalige Strafgefangene, die nach ihrer Haftstrafe abgeschoben werden sollten.