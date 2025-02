Besonders häufig werden Obdachlose in Berlin Opfer von vorsätzlicher einfacher und gefährlicher bis schwerer Körperverletzung. 2024 wurden 241 Fälle von vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und 166 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung gegenüber Obdachlosen gezählt. 114 Vorfälle fanden auf öffentlichen Straßen und Plätzen statt. In drei Fällen kam es zu Mord und Totschlag.

Die meisten Gewaltvorfälle gegenüber Obdachlosen gab es in den Bezirken Mitte (132), Friedrichshain-Kreuzberg (116) sowie Charlottenburg-Wilmersdorf (102). Die wenigstens Vorfälle wurden erfasst in Reinickendorf (3), Marzahn-Hellersdorf (8) sowie Spandau und Lichtenberg (jeweils 12).

In der Antwort des Senats wird besonders die Bereitstellung von Wohnraum als Strategie zur Gewaltprävention hervorgehoben. Menschen, die auf der Straße leben, erlebten Gewalt, "da sie ihr Leben überwiegend im öffentlichen Raum führen und ihnen die Wohnung als Schutzraum fehlt", so das Papier. Wohnraumverlust solle verhindert und obdachlose Menschen unterstützt werden, wieder eine Unterkunft zu finden. Dies sei im Sinne des "Housing First"-Ansatzes (deutsch: zuerst eine Wohnung), mit dem besonders verletzliche Personen erreicht werden könnten. Notfallübernachtungen seien hingegen ein niedrigschwelliges Angebot gegen die "akute und direkte Verhinderung von Obdachlosigkeit". Es gebe zudem eine 24/7-Unterkunft in Berlin und weitere Angebote, die sich speziell an Frauen sowie LSBTIQ+ und ihre Bedürfnisse richteten.

In den Berliner Notübernachtungen gibt es bis Ende März insgesamt 1.165 Plätze, wie die Senatsverwaltung Ende 2024 mitteilte. Zuletzt eröffnete das Unionshilfswerk eine Notunterkunft mit 140 Plätzen am Goslarer Platz in Charlottenburg. Ab April 2025 und bis zum nächsten Winter gibt es weniger Notübernachtungen – nur etwa die Hälfte sind ganzjährig verfügbar. Die Auslastung einiger Einrichtungen liegt in kalten Nächten bei bis zu 96 Prozent. In Berlin gibt es für den Tag auch mehr als ein Dutzend sogenannter Wohnungslosen-Tagestätten sowie Treffpunkte.

Seit 2018 werden in Berlin zwei "Housing First"-Projekte gefördert: Dabei wird Menschen zuerst eine Wohnung vermittelt, ohne, dass sie vorher irgendwelche Bedingungen erfüllen müssen, wie clean werden oder einen Job haben. Insgesamt 60 Obdachlose konnten bis Ende 2023 in Berlin bereits in sogenannte Tiny Houses ziehen.

Eine genaue Zahl, wie viele Menschen obdachlos in Berlin sind, gibt es nicht. Bei einer Zählung im Jahr 2020 wurden rund 2.000 Obdachlose registriert, die meisten davon männlich und innerhalb des S-Bahnrings, fast jeder zweite kam aus dem europäischen Ausland. Schätzungen der Berliner Stadtmission kommen hingegen auf rund 40.000 Obdachlose in Berlin, die Dunkelziffer ist hoch.