Wegen der Milliardenkürzungen im Berliner Haushalt werden freie Stellen an Hochschulen in diesem Jahr zum Teil auf den Prüfstand gestellt oder nicht neu besetzt. Die Humboldt-Universität (HU) und die Universität der Künste (UdK) haben beschlossen, keine neuen Professorinnen und Professoren einzustellen, wie es aus den Pressestellen beider Hochschulen heißt.

"Dies wird auch zum Abbau von Studienplätzen in bisher unterausgelasteten Bereichen führen", sagte eine HU-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Auch eine Sprecherin der Technischen Universität spricht von mittel- und langfristig "verheerenden" Auswirkungen auf Studienplätze, Studiengänge und Forschung.

An der UdK gibt es einer Sprecherin zufolge einen generellen Besetzungsstopp für freie Stellen in Lehre und Verwaltung. An der Berliner Hochschule für Technik (BHT) würden alle frei werdenden Stellen kritisch überprüft, sagte eine BHT-Sprecherin.