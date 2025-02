In Berlin verbietet die Polizei auf einer propalästinensischen Demo Parolen und Plakate, die nicht auf Deutsch oder Englisch sind. Das ist nicht nur ein starker Eingriff in die Versammlungs- und Meinungsfreiheit, sondern befeuert einen gefährlichen Diskurs, findet Efthymis Angeloudis .

Es klingt wie eine Nachricht aus einer fernen Dystopie. "Für eine pro-palästinensische Demonstration am Samstag in Berlin-Schöneberg gelten strenge Auflagen. Laut Polizei sind Slogans und Plakate nur auf Deutsch und Englisch erlaubt", so berichtete auch rbb|24 in der vergangenen Woche.

Als Grund für die Einschränkungen nannte die Polizei eine Vielzahl an Straftaten bei solchen Versammlungen in der Vergangenheit. Unter anderem komme es dort regelmäßig zu antisemitischen Äußerungen und Volksverhetzung.

Das ist zu verurteilen. Nun aber kündigte die Polizei nicht etwa an, streng zu prüfen, ob es bei Parolen und auf Plakaten zu derlei Äußerungen kommt. Sondern sie untersagt direkt pauschal die Verwendung aller Sprachen außer Deutsch und Englisch – meint damit aber hier konkret Arabisch.

Diese Auflage soll zudem nicht nur an diesem Wochenende gelten, etwa weil der arabisch-Übersetzer der Berliner Polizei zufällig ausfiel, wie man vermuten könnte. Nein. Schon vor Demobeginn kündigte die Polizei an, dass die neuen Auflagen "bis auf Weiteres" gelten sollen, also nicht nur am Samstag. Und das ist nicht nur ein Novum, sondern auch gefährlich.