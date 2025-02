Berliner Senat will Umwandlungsverbot in Milieuschutzgebieten verlängern

Mieter in bestimmten Berliner Kiezen sollen weiterhin vor der Umwandlung ihrer Wohnungen in Eigentumswohnungen geschützt werden. Dazu plant der Senat, die entsprechende Verordnung zu verlängern. Das teilte die Stadtentwicklungsverwaltung am Donnerstag auf Anfrage des rbb mit.

In der Umwandlungsverordnung aus dem Jahr 2015 ist geregelt, dass in so genannten sozialen Erhaltungsgebieten eine Genehmigung erforderlich ist, wenn aus Miet- Eigentumswohnungen werden sollen. Diese Schutzklausel war schon einmal verlängert worden, läuft aber am 12. März aus.