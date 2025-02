Susi Sorglos Berlin Montag, 10.02.2025 | 13:14 Uhr

Die Versammlungsfreiheit laut Artikel 8 GG gilt exakt für Deutsche. Wer Deutscher werden will, muss ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen, das steht im Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) in § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 6.



Wer sich als Deutscher in Deutschland versammeln will und seine Meinung frei äußern will, der kann das also problemlos und ohne Einschränkung in der Sprache Deutsch tun. Denn jede Meinung kann in deutscher Sprache ausgedrückt werden. Warum sollte ein Deutscher eine andere Sprache verwenden wollen? Wenn das in der Vergangenheit oft vorkam, kann man durchaus davon ausgehen, dass dessen Ziel sein könnte, verbotene Äußerungen zu verschleiern. Und Dolmetscher sind allemal teuer.