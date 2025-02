Drei weitere Radwege-Projekte waren schon 2023 mehr oder weniger einkassiert worden. Nun teilt die Verkehrsverwaltung offiziell mit, dass für die geplanten Radstreifen an der Stubenrauchstraße (Neukölln), der Blankenfelder Chaussee (Pankow) und der Roedernallee (Reinickendorf) die Anordnungen für einen Umbau aufhoben wurden. Die drei Projekte sind damit de facto tot, zumal sich Berlin inzwischen in einer veritablen Haushaltskrise befindet.

Senat will in den Bereichen Verkehr und Umwelt weniger kürzen als bisher geplant

Wie aus der Senatsantwort hervorgeht, wurden 2024 die Radstreifen am Adlergestell, an der Hauptstraße im Bezirk Schöneberg und ein 40 Meter kurzer Abschnitt an der Hellersdorfer Straße gebaut. Ende Januar dieses Jahres konnten noch 1.135 Meter Radstreifen an der Sonnenallee abgenommen worden.

Bei mehreren anderen Projekten soll die Fertigstellung in diesem Jahr erfolgen. Für die Scheffelstraße und die Siegfriedstraße in Lichtenberg, die Gülzower Straße (Marzahn-Hellersdorf) und die Scharnweberstraße (Friedrichhain-Kreuzberg) wird als Termin der Sommer genannt.

Für die Grunewaldstraße (Tempelhof-Schöneberg), den letzten Abschnitt der Neuköllner Hermannstraße und die Opernroute in Charlottenburg ist die Fertigstellung bis Jahresende vorgesehen. Ein 60 Meter langer Abschnitt an der Michaelbrücke soll auch in diesem Jahr fertig werden, ohne dass schon ein genaues Datum feststeht.

In der Hansastraße in Weißensee und an der Storkower Straße ist der Start von Bauarbeiten für dieses Jahr angekündigt, während es für 2000 Meter Radstreifen an der Köpenicker Landstraße heißt: Baubeginn sowie Fertigstellung "unbekannt".