Von den turbulenten Debatten über den aktuellen Doppelhaushalt, inklusive Nachtrag und milliardenschweren Kürzungen, hat sich Berlin noch gar nicht erholt – da stehen schon die nächsten Verhandlungen an. Das Budget der Jahre 2026 und 2027 ist in Vorbereitung. Dieses Mal will Finanzsenator Stefan Evers (CDU) aber nach anderen Regeln spielen: Verbindliche Vorgaben und vorab eingepreiste Kürzungen sollen für Ausgabedisziplin sorgen. "Es wird kein zusätzliches Geld für politische Wünsche an irgendeiner Stelle zur Verfügung stehen", so Evers nach dem Beschluss des Senats auf die Eckwerte des neuen Haushaltes.

Auf die neue Strategie hatte sich zuvor bereits der Koalitionsausschuss von CDU und SPD geeinigt: Ab 2026 soll jeder Senatsverwaltung ein fixer Betrag zugeteilt werden, mit dem dann alle Kosten und mögliche Investitionen gedeckt werden müssen. Anders als bislang müssen die einzelnen Senatsverwaltungen für ihre Bereiche auch Lohnsteigerungen, etwa durch neue Tarifabschlüsse, selber finanzieren. Teilweise bekommen die einzelnen Ressorts damit zunächst sogar mehr Geld zugeteilt, weil sie besonders viel Personal beschäftigen.

Die Senatsverwaltung für Bildung zum Beispiel, mit all ihren Lehrkräften, hat auf dem Papier in diesem Jahr 5,4 Milliarden Euro zur Verfügung, 2027 dann sogar knapp 5,5 Milliarden Euro. In der Realität aber bleibt von diesem Betrag deutlich weniger übrig – ein Effekt, der sich so auch in den anderen Senatsverwaltungen zeigt.