"Wir haben keine Planungssicherheit bis Ende des Jahres und die real entstehenden Kosten durch Tarifsteigerungen und die allgemeine Teuerungsrate werden den Trägern nicht refinanziert", so Asch. Erste Träger hätten deshalb bereits Stellen abgebaut und Mitarbeitende entlassen, darunter die Notübernachtung am Containerbahnhof in Friedrichshain-Kreuzberg und die Frostschutzengel, die sich in mehreren Sprachen um Obdachlose kümmern. "Einer unserer großen diakonischen Träger in Mitte steht kurz vor der Insolvenz", sagte Asch im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses.

Die Regierungskoalition von CDU und SPD hatte den aktuellen Doppelhaushalt um drei Milliarden Euro gekürzt und plant weitere Einsparungen in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro im nächsten Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027. Grund für die Kürzungen ist vor allem das Defizit der Landeskasse, steigende Kosten für Personal und andere Aufwendungen, sowie ein Minus bei den Steuereinnahmen.