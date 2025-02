So 16.02.25 | 15:45 Uhr

Ein 33-jähriger Mitarbeiter einer Handelskette weigerte sich am Samstag in Berlin-Staaken, einem bewaffneten Mann den Inhalt der Kasse des Geschäfts auszuhändigen. Daraufhin soll der mutmaßliche Räuber auf den Angestellten geschossen haben und weggelaufen sein. Der Angestellte habe den Mann verfolgt und zu Boden gebracht, ehe die Polizei eintraf. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.