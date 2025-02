Im Vorfeld einer propalästinentischen Kundgebung am Wittenbergplatz hatte die Polizei strenge Auflagen ausgesprochen - erlaubt waren nur Ausrufe auf Englisch und Deutsch. Weil es trotzdem Parolen auf Arabisch gab, wurde die Demo aufgelöst.

Eine propalästinensische Demonstration in Berlin-Schöneberg ist vorzeitig beendet worden. Es habe wiederholt Verstöße gegen Auflagen gegeben, teilte die Polizei auf der Onlineplattform X mit. So habe es Redebeiträge und Ausrufe auf Arabisch gegeben. Das war aber von der Polizei im Vorfeld untersagt worden. Erlaubt waren nur Englisch und Deutsch.



Diese Auflage gehörte zu mehreren Beschränkungen für die Versammlung. So war pro 100 Menschen nur eine Trommel erlaubt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Außerdem musste die Kundgebung am Wittenbergplatz bleiben. Ursprünglich hatten die Veranstalter einen Demonstrationszug mit dem Titel "Stoppt die Aggression in West Bank! Keine Waffenlieferungen an Israel" geplant. Der Versammlungsleiter kündigte an, die Auflagen gerichtlich prüfen zu lassen.

Als Grund für die Einschränkungen nannte die Polizei eine Vielzahl an Straftaten bei solchen Versammlungen in der Vergangenheit. Unter anderem sei es zu antisemitischen Äußerungen, Volksverhetzung sowie Angriffen auf Journalisten und Polizisten gekommen. Schon vor Demobeginn sagte die stellvertretende Pressesprecherin der Polizei Dierschke dem rbb, dass die neuen Auflagen "bis auf Weiteres" gelten sollen, also nicht nur heute.