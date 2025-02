Die Lehrkräftesuche sei eine "Herkulesaufgabe", so Stefan Marien, stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung der Leitungen berufsbildender Schulen in Berlin. An seiner Schule, dem OSZ Ästhetik und Technik, liege die Lehrkräfteausstattung bei 92 Prozent. Mit dem elften Pflichtschuljahr kämen vier neue Klassen dazu, für die er Lehrkräfte brauche, aber auf dem Arbeitsmarkt gebe es diese "nicht unbedingt so viel".



Als eine weitere Herausforderung sieht der Schulleiter, dass die Kooperationsschulen, aus denen er in Charlottenburg seine künftigen 11.-Pflichtschuljahr-Schüler bekommen soll, bis zu einer Stunde Fahrtzeit entfernt liegen, etwa in Reinickendorf und in Buch: "Es wird natürlich schwierig, dass gerade schuldistante Schüler, mit denen wir rechnen, so lange Wege haben. Es wird spannend, ob sie regelmäßig eintreffen."