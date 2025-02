Senat will Betreuungsschlüssel in Kitas ab 2026 verbessern

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) will den Kita-Betreuungsschlüssel im kommenden Jahr in zwei Schritten verbessern. Damit solle eine Vollzeiterzieherin für ein Kleinkind weniger zuständig sein.

Eine Vollzeiterzieherin solle damit ab August 2026 rechnerisch vier statt wie bisher für fünf Kleinkinder betreuen, so Katharina Günther-Wünsch. Berlin nähere sich dadurch dem Durchschnitt anderer Bundesländer an. Genügend Erzieherinnen sind laut der Bildungssenatorin für die Verbesserung vorhanden. Weil in den Kitas die Kinderzahlen sinken, wären rechnerisch 2.400 Vollzeiterzieherinnen weniger nötig. Günther-Wünsch will sie aber weiter in den Kitas beschäftigen.