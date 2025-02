Erstes Brandenburger "Dublin-Zentrum" in Eisenhüttenstadt startet später

Das in Brandenburg geplante sogenannte Dublin-Zentrum für Schutzsuchende ohne Asylanspruch startet später als zunächst geplant. Es gebe noch Abstimmungsbedarf mit dem Bund, sagte ein Sprecher des Innenministeriums dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Freitag in Potsdam.

Das Zentrum in Eisenhüttenstadt werde deshalb voraussichtlich Mitte März an den Start gehen. Zunächst war eine Aufnahme der Arbeit am 1. März geplant.