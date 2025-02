Brandenburg will über den Bundesrat durchsetzen, dass Renten bis 2.000 Euro steuerfrei bleiben. Eine entsprechende Initiative plant das Bundesland am Freitag in die Länderkammer einzubringen. Damit wird eine Forderung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) verfolgt, das in Brandenburg mit der SPD regiert. Ob und wann der Vorschlag umgesetzt werden könnte, ist jedoch offen.