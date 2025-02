Die Familienzentren in Brandenburg sollen künftig stärker durch die Landesregierung unterstützt werden. Das sagte die Ministerin für Gesundheit und Soziales des Landes Brandenburg, Britta Müller (parteilos) am Montag nach dem Besuch in einem Familienzentrum in Cottbus, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Insgesamt gibt es in Brandenburg fast 60 solcher Familienzentren. Seit 2023 gibt das Land für sie jährlich 2,6 Millionen Euro aus.