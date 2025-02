In Cottbus soll es künftig einen so genannten Nachtbürgermeister geben, der sich speziell um die Kulturszene in der Stadt kümmert. Freitagnachmittag soll entscheiden werden, wer den Zuschlag für diesen neu geschaffenen Posten bekommt, teilte das Institut für neue Industriekultur in Cottbus (INIK) dem rbb mit. Dort wird die Stelle angedockt sein.