Sanierung des Denkmals - Millionenförderung für alte Brikettfabrik Louise in Domsdorf beschlossen

Do 27.02.25 | 14:50 Uhr

IMAGO/Rainer Weisflog

Die Stadtverordneten in Uebigau-Wahrenbrück (Elbe-Elster) haben eine Millionenförderung für die Brikettfabrik Louise im Ortsteil Domsdorf beschlossen. Mit einer knappen Mehrheit entschieden sie am Mittwochabend, dass fast 1,3 Millionen Euro vom Bund in die Instandhaltung des technischen Denkmals gesteckt werden sollen, zehn Prozent kommen als Eigenanteil obendrauf.

Die Feuerungsöfen

Retten, was zu retten ist

Bei der Abstimmung herrschte laut einem rbb-Reporter eine angespannte Stimmung. Die Brikettfabrik führt seit Monaten zu Diskussionen unter den Abgeordneten. Alle wollen sie retten, doch bei der Frage nach dem Wie herrschte wegen des Eigenanteils Uneinigkeit. Mit der Millionenförderung sollen marode Maschinen in der Fabrik wieder in Schuss gebracht werden. Mehr als Instandhaltungsarbeiten sind laut dem beauftragten Dresdner Architekturbüro auch nicht möglich. Um das Denkmal komplett zu sanieren, bräuchte es bis zu 25 Millionen Euro. Für Uebigau-Wahrenbrück ist das eine utopische Summe. Deshalb bleibt es bei dem Ziel, das zu retten, was gerade auseinanderfällt.

Zwei unterschiedliche Fördertöpfe

Dass die Brikettfabrik erhalten wird, ist laut der ehrenamtlichen Bürgermeisterin von Uebigau-Wahrenbrück Dittgard Hapich (Linke) "wertvoll für unsere Nachwelt". Wenn jetzt kein Geld in die Hand genommen werde, könne das in den nächsten Jahren nicht mehr nachgeholt werden, "weil es dann immer mehr verfällt", so Hapich.

Schon im vergangenen Jahr hatten die Abgeordneten nur mit knapper Mehrheit die Annahme einer Förderung vom Land Brandenburg für die alte Brikettfabrik beschlossen. Damals gab es 2,7 Millionen Euro, um beispielsweise undichte Decken zu reparieren und durchnässte Wände auszutrocknen.

Einzigartig in Europa

Die Brikettfabrik Louise ist die letzte in Europa, in der noch sämtliche Arbeitsschritte ausgeführt werden können, weil alle Geräte funktionstüchtig vorhanden sind. Das wird bei Führungen durch das Technische Denkmal genutzt. Darüber hinaus finden in den Räumen kleinere Veranstaltungen wie Partys und Ausstellungen statt. Im Jahr 1882 wurde erstmals in der Brikettfabrik gearbeitet. 110 Jahre später, 1992, wurde sie stillgelegt.