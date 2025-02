In der Aktuellen Stunde des Brandenburger Landtags zu den Konsequenzen der Bundestagswahl ist es am Donnerstag zu erheblichen Verzögerungen und Unterbrechungen gekommen. Zunächst forderte die AfD den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) auf, an der Sitzung teilzunehmen. Später erhielt der AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch einen Ordnungsruf.

Diskutiert werden sollte in der Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD über die politischen Konsequenzen nach der Bundestagswahl. Da Ministerpräsident Woidke zur selben Zeit an einer Videokonferenz der Ministerpräsidenten teilnahm, befand er sich nicht im Plenarsaal. Daraufhin zitierte ihn die AfD-Fraktion per Antrag in die Plenarsitzung.