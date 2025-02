Im August 2024 trat er dann mit sofortiger Wirkung zurück. Als Grund gab Halle "persönliche Gründe" an. Er habe nicht die nötige Kraft, um die Stadt so zu vertreten, wie es in diesen herausfordernden Zeiten erforderlich sei, hieß es.

Auch Alexander Kretzschmar (parteilos) will die Verwaltung in den Fokus nehmen: "Viele motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort tätig, dennoch hakt es an der ein oder anderen Stelle", so der parteilose Kretzschmar. Er will daher die Verwaltung zielgerichtet neu organisieren und wieder "Schwung" reinbringen. Zudem will er die Arbeit der Verwaltung für die Bürger nachvollziehbarer machen.

Stefan Senß (parteilos) lebt schon sein Leben lang in Zehdenick und geht nun parteilos ins Rennen um das Bürgermeisteramt. "Ich würde Freibier und Brennholz für alle nach getaner Arbeit und Arbeitseinsätzen vorschlagen", sagte er im Gespräch mit dem rbb. Mehr Miteinander und pragmatische Lösungen - das sei ihm wichtig. Darüber hinaus möchte er sich dafür einsetzen, dass sich wieder eine Brauerei in Zehdenick ansiedelt.

Rund 11.000 Menschen sind am Sonntag wahlberechtigt. "Sollte keiner der vier Kandidaten 50 Prozent der Stimmen oder mehr erreichen, wird es an 16. März 2025 zu einer Stichwahl kommen", erläuterte Wahlleiter André Ullmann im Gespräch mit dem rbb.